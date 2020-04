Florent Peyre pleure la mort de son ami Julien, assassiné à Romans-sur-Isère

Habituellement, son quotidien est jonché de gloussements, de sourires et de chansons. Mais Florent Peyre est un être humain, particulièrement éprouvé ces derniers temps. Comme il l'a révélé sur Instagram, le comédien était un ami proche de Julien Vinson, victime de l'attaque de Romans-sur-Isère survenue le 4 avril 2020 – disparition évoquée un peu plus tôt par Dany Lary. "Mon très cher Julien, aujourd'hui, je n'ai pas envie de rire, ou de faire rire. À cause de ce foutu confinement, mes parents, ma famille et moi-même ne pouvons être auprès de toi et de tous tes proches pour qui nous avons tant d'affection, explique-t-il. Les Vinson et les Peyre sont amis depuis toujours. Malheureusement, aujourd'hui, elles pleurent ensemble."

Les rassemblements étant interdits pour éviter la propagation du coronavirus, les citoyens du monde entier sont effectivement dans l'incapacité d'accompagner leurs proches, dans la maladie comme dans la mort. Une épreuve terrible pour Florent Peyre, comme pour le reste de la planète. Sur les réseaux sociaux, plutôt que d'exprimer longuement sa peine, l'acteur de 39 ans a préféré décrire la lumière, la force de son grand complice. "Tu étais là, solide, généreux, bienveillant. Tu m'as accueilli comme si je faisais partie de votre famille. J'entends encore vos rires. Je n'entendrai plus le tien mais il reste à jamais gravé dans mon coeur."