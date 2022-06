Florent Ré (Qui veut épouser mon fils) marié : costume rose, hypnose et cérémonie magique !

L'un des anciens candidats de Qui veut épouser mon fils ? voit actuellement la vie en rose. Ce samedi 25 juin 2022, Florent Ré (révélé dans l'émission en 2010, sur TF1) a passé un nouveau cap avec sa belle Yvane. Celui du mariage ! Les tourtereaux n'ont pas tardé à partager leur bonheur.

Pour célébrer le plus beau jour de sa vie au château de la Roque Forcade en provence, le beau brun aux yeux bleus a choisi un costume rose pastel accompagné d'un noeud papillon liberty. Sur Instagram, il a également dévoilé sa superbe alliance Cartier issue de la collection Love. La mariée portait une longue robe en dentelle blanche composée d'une traine satinée. Côté coiffure, ses cheveux étaient relevés en un très élégant chignon bas.

Pour cette journée forcément inoubliable, les époux ont misé sur un magicien venu faire de nombreux tours aux invités. Celui-ci s'est ainsi amusé à faire disparaitre des chiffres sur les téléphones portables des proches du couple. Un peu plus tard dans la soirée, un hypnotiseur est venu mettre en état d'hypnose les invités, certains s'endormant même sur la scène n'arrivant plus à contrôler le moindre de leurs gestes.

Je t'aimerai toute ma vie

Cela fait plus de deux ans que Florent Ré partage la vie d'Yvane. Et il en était certain, c'est la femme de sa vie. En août 2020, le charmant brun a donc fait sa demande. Et il a vu les choses en grand. Pour l'occasion, il avait fait appel à un prestataire pour monter une décoration florale représentant un coeur et les lettres pour écrire "I Love You" sur l'une des terrasses de l'hôtel Mas Bellevue, à Saint-Tropez, avec une piscine et une belle vue en fond. Par terre se trouvaient des petits confettis blancs et un long voile rouge. Il lui avait aussi acheté un beau bouquet de roses rouges. "J'ai toujours su que tu étais la femme de ma vie et voilà qu'aujourd'hui tu m'as dit OUI. Tu vas devenir ma femme et la future mère de nos enfants. Je t'aime et je t'aimerai toute ma vie...", avait-il écrit en légende d'une photo d'eux lors de la fameuse demande.

Avant de se marier, ils ont franchi une autre grande étape. Yvane est tombée enceinte de leur premier enfant. Une petite fille qui a vu le jour en décembre 2021 et qui se prénomme Jade. Elle était donc aux premières loges pour le mariage de ses parents.

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.