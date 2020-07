France Télévisions : Laurent Ruquier de retour, les nouveautés de la rentrée

La rentrée de France Télévisions se précise. Ce vendredi 3 juillet 2020, Takis Candilis, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes, a annoncé les nouveautés à venir pour la saison prochaine. Entre le retour d'animateurs phares et l'arrivée d'émissions prometteuses, les téléspectateurs auront de quoi faire en septembre.

La grosse nouvelle du jour concerne le retour d'un visage phare de France 2 : Laurent Ruquier. Le samedi en deuxième partie de soirée, le célèbre animateur – qui a fait les beaux jours de la chaîne avec On n'est pas couché , émission arrêtée – sera aux commandes d'un programme baptisé On est en direct. Alors que les invités étaient attendus à des horaires précis lors de sa précédente émission, désormais Laurent Ruquier pourra avoir la surprise de voir arriver ces derniers à tout moment.

Hugo Clément signe également son retour sur France 2. Le journaliste de 30 ans présentera quatre nouvelles émissions de Sur le front. Enfin, sur la même chaîne, Michel Cymes proposera un nouveau programme, Prenez soin de vous. Le médecin le plus célèbre du PAF accueillera trois volontaires décidés à donner à leur santé la place qu'elle mérite.

Nouvelles émissions au programme

Un tout nouveau programme fait son arrivée sur France 2, mix du Plus Grand Cabaret de Patrick Sébastien et de La France a un incroyable talent. Il s'agit de Spectaculaire, une émission produite par ITV sous forme de concours de talents comme la danse, la musique, le cirque, le stand-up ou encore la magie. Les téléspectateurs auront la lourde tâche de choisir le numéro le plus spectaculaire.

Cyril Féraud animera Le Grand Concours des régions. Durant trois soirées, la cuisine, les danses folkloriques et les humoristes mettront en avant leur région dans le but de la faire élire. L'émission Le Village préféré des Français, dont Hunspach est ressorti vainqueur en 2020, sera sans surprise renouvelée. Plus encore, France 3 prévoit une autre version du programme : La Ferme préférée des Français, où 14 fermes de 14 régions différentes seront en compétition. Autre déclinaison : Le monument préféré des Français, présenté par Stéphane Bern lors des Journées européennes du Patrimoine en septembre. L'animateur présentera aussi Mission patrimoine.