Francis Cabrel grand-père : rares confidences de sa fille Aurélie à propos de leur famille

Les fêtes de Noël ne se célébreront pas sans la famille Cabrel. Aurélie, l'aînée du chanteur, sort un joli conte de l'Avent à lire chaque soir avant le fatidique 25 décembre intitulé L'Effet Noël. Chanteuse, restauratrice, elle avait déjà sorti un livre pour enfants, Zélie la pirate à la fin de l'année 2020. Et pour cause. Devenue maman, l'artiste aux facettes multiples s'est sentie pousser des ailes. "Ça a été une révélation, explique-t-elle à France Dimanche. Très portée sur l'art depuis longtemps, je me suis toujours attachée à lire de jolis livres à mes enfants. J'adore ces moments de lecture, comme l'histoire du soir par exemple. Chez nous, c'est une vraie tradition."

Marié depuis 1974 à la décoratrice d'intérieur Mariette Darjo, Francis Cabrel est papa de trois filles. Aurélie, qui a 35 ans, Manon, née en 1990 et Thiu, qu'il a adopté au Vietnam en 2004, quand elle avait trois mois. Le chanteur est donc devenu grand-père dans la plus grande discrétion. Le clan vit en majorité à Astaffort, dans le Lot-et-Garonne, où Aurélie a repris une affaire familiale en organisant la réouverture de l'hôtel-restaurant Le Square en 2018.

Beaucoup de timidité et de pudeur

"Avec mon père, bien sûr, j'ai baigné dans la musique, rappelle-t-elle. A la maison, il y avait toujours une guitare qui traînait, un piano, et lui, très grand bosseur, répétait sans cesse. Il y avait donc toujours de la musique en bruit de fond. Et puis à l'époque déjà, dans le Sud-Ouest, on vivait tous ensemble chez ma grand-mère." Aujourd'hui, Aurélie entretient une jolie relation avec son père Francis Cabrel, "complètement normale", mélange de respect mutuel et de passions communes. "Beaucoup de timidité et de pudeur aussi, ajoute-t-elle. Rien d'incroyable finalement." Reste à savoir qui lira L'Effet Noël, aux enfants, en patientant jusqu'au passage du grand homme en rouge...

