Franck Gastambide et Sabrina Ouazani en couple : pourquoi l'acteur a si peur d'avoir des enfants

Le cinéma a apporté bien plus que la satisfaction professionnelle à Franck Gastambide. Le comédien et réalisateur de 44 ans a fait la connaissance de Sabrina Ouazani, également actrice, qu'il a fait jouer dans Pattaya, la seconde comédie qu'il a signée pour le grand écran. Très discrets et peu avares en gestes tendres devant les caméras, Sabrina Ouazani et Franck Gastambide n'en sont pas moins amoureux pour autant. Le couple s'est d'ailleurs donné la réplique à plusieurs reprises, comme dans le 5ème volet de la franchise Taxi. S'ils ne sont pas passés par la case mariage, les deux comédiens ont déjà évoqué la suite de leur relation et l'éventualité de fonder une famille.

Dans une interview accordée à Télé Loisirs en mai dernier, Sabrina Ouazani ne cachait pas son désir de maternité : "J'aimerais me lancer dans cette nouvelle phase de ma vie. Mon horloge biologique tourne, ça me titille. Ma meilleure amie a deux garçons et quand je les vois lui donner tant d'amour, je fonds. C'est cet amour inconditionnel, je pense, dont on rêve tous. J'espère qu'un jour, moi aussi, j'aurai un petit être qui me dira 'maman'." Franck Gastambide l'espère tout autant mais un détail empêche le cinéaste de se projeter pleinement dans cette hypothèse.

Je suis assez terrorisé

Franck Gastambide, diagnostiqué Haut Potentiel Intellectuel, souffre de dyslexie, une maladie qui lui "a pourri la vie" selon ses propres dires : "Je ne me suis jamais dit que j'aurais les compétences pour être scénariste, moi qui ai toujours été dernier de la classe. Ce que j'ai le plus entendu quand j'étais petit, c'est 'qu'est-ce qu'on va faire de lui'." Être constamment considéré comme un incapable ne l'a pas empêché de réussir, bien au contraire ! Pour autant, Franck Gastambide a souffert intérieurement de ces réflexions négatives sur sa personne. Une situation qu'il ne veut pas faire vivre à un enfant.

S'il devient papa, Franck Gastambide craint que ce schéma désagréable ne se répète sur sa fille ou son fils : "J'ai tellement peur d'avoir des enfants qui ont mon handicap, qui peuvent avoir les complexités que j'ai rencontrées dans ma vie. [...] Je suis assez terrorisé par ça mais je sens que le moment arrive." Nul doute que Franck Gastambide saura protéger son enfant comme il se doit...