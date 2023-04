Franck Ribéry : Son fils Seïf-El-Islam change radicalement de look, son père valide !

Ces dernières années, la vie de Franck Ribéry a pris un tournant qu'il n'avait peut-être pas anticipé, mais pourtant, le Français semble très épanoui ces derniers temps. En 2019 et après plus de 12 ans en Allemagne, l'ancienne star de l'équipe de France a décidé de quitter le Bayern Munich pour tenter sa chance en Italie. Après deux saisons à Florence, il a effectué une dernière pige du côté de la Salernitana, mais en octobre 2022, il a fini par annoncer la fin de sa carrière sportive. Un moment forcément émouvant pour le joueur, comme pour sa famille, à commencer par sa femme, Wahiba.

"Mon amour, je voulais te dire ces quelques mots. Merci pour tout, merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir fait rire et pleurer. J'ai eu la chance d'être à tes côtés avant et pendant cette belle et merveilleuse carrière alors je ne peux qu'être émue", a écrit Wahiba au moment de l'annonce de la retraite de son mari. Désormais, Franck Ribéry est adjoint de l'entraîneur à la Salernitana et cela lui laisse donc plus de temps pour retourner en Allemagne, où sa femme et ses 5 enfants habitent toujours. Sa fille aînée, Hiziya Ribéry, rend d'ailleurs son papa très fière, elle qui est devenue très populaire sur les réseaux sociaux en seulement quelques années. Elle vient d'ailleurs de dévoiler son visage sur Instagram, pour le plus grand plaisir de ses proches.

Franck Ribéry à Munich avec son fils

Père d'une famille nombreuse, l'ancien joueur de 39 ans aura peut-être la chance un jour de voir l'un de ses garçons lui succéder sur les terrains de football. En effet, Seïf-El-Islam, âgé de 9 ans, est encore un peu jeune, mais il fait déjà partie des équipes de jeunes du Bayern Munich. Un petit garçon qui vient d'ailleurs de changer de coupe de cheveux, comme il l'a montré sur son compte Instagram (la photo est à retrouver dans le diaporama). Un dégradé très court sur les côtés et plus long sur le dessus qui semble bien lui plaire. Franck Ribéry se trouve d'ailleurs actuellement à Munich et il a pu emmener son fils en voiture à l'entraînement, dans son ensemble aux couleurs du club.

Un beau moment père-fils pour le Français, visiblement très heureux que son petit Seïf-El-Islam désire suivre son chemin dans le milieu du foot !