François Hollande : Heureuses retrouvailles avec Yamina Benguigui pour un dîner prestigieux

C'est un dîner mondain qu'ils n'auraient manqué pour rien au monde ! Lundi 13 mars, différentes personnalités du monde de la culture ont répondu présent à l'appel de Marc Ladreit de Lacharrière pour un repas dans le cadre du Cercle de la Revue des Deux Mondes. Une réunion basée sur la culture et la littérature, à laquelle a bien sûr participé Franz-Olivier Giesbert, chroniqueur télé et médias, mais surtout collaborateur régulier du journal.

L'homme d'affaires, propriétaire de Fimalac (et de Webedia, la société éditrice de Purepeople) avait également invité, comme il le fait à chaque occasion, une personnalité politique. Et après Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Education Nationale, ou encore l'actuel ministre de l'Economie Bruno Lemaire, c'est l'ancien président François Hollande qui a eu le privilège d'en faire partie.

Des invités très divers !

Venu en solo, sans son épouse Julie Gayet (pourtant intéressée par toutes les manifestations culturelles), l'ancien locataire de l'Elysée a pourtant pu retrouver lors du dîner une femme qu'il connait bien puisque la cinéaste Yamina Benguigui était également présente. Femme du 7ème art, celle-ci avait également été nommée ministre sous François Hollande, puisque de 2012 à 2014, elle avait exercé la fonction de Ministre déléguée à la Francophonie. Et semblait ravie de le retrouver pour ce dîner !

Parmi les autres invités, on a pu retrouver un autre homme de cinéma, le réalisateur Jean-Jacques Annaud, dont le dernier film, Notre Dame Brûle, a récemment décroché le César des meilleurs effets visuels. La journaliste Valérie Lecasble, l'historienne Hélène Carrère d'Encausse et les hommes d'affaires Laurent Dassault et Louis Schweitzer complétaient la table. On imagine qu'ils ne se sont pas ennuyés !