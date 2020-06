Françoise Hardy : Petit moral, horaires rigides... son fils détaille son quotidien

Heureusement qu'il est là pour faire le relais. C'est bien simple, atteinte d'un cancer, Françoise Hardy s'est cloîtrée dans le silence. Il faut dire que son traitement par radiothérapie la prive de salive et qu'elle peut compter sur son fils pour donner de ses nouvelles. Ce que fait Thomas Dutronc dès qu'il en a l'occasion, la France tremblant à l'idée qu'une autre de ses icônes puisse s'éteindre. "Elle est en rémission, explique le musicien dans les colonnes du magazine Gala. Et le virus ne l'a pas vraiment inquiétée ! Ma mère est étonnante. Elle a vraiment l'irrationnel ancré en elle. Pour elle, prendre un Doliprane équivaut à avaler du poison. Ses horaires sont devenus hyperrigides, elle n'a pas trop le moral. Mais elle reste ma maman chérie !"

Il est vrai qu'il évoquait déjà, un peu plus tôt, avec un brin de nostalgie, une certaine tristesse. Françoise Hardy, enfermée dans son appartement parisien, mène une "vie pénible". Faisant partie des personnes à risque face au coronavirus, fragilisée par la chimiothérapie, la chanteuse de 76 ans ne peut se permettre d'entrer en contact avec n'importe qui. Quant à son fiston, il tente d'être présent tant que faire se peut. Après un séjour dans l'Yonne avec "une amie", il est revenu vivre à la capitale, histoire d'être plus proche d'elle tout en assurant la promotion de son nouvel album.

Frenchy, le quatrième opus studio de l'artiste, est sorti le 19 juin 2020. Thomas Dutronc y mêle sa voix à celles d'artistes très variés, de Jeff Goldblum à Diana Kroll ou Iggy Pop, et reprend avec eux de grands classiques du répertoire français. "Mon album devait sortir en avril, pile au mauvais moment, a-t-il précisé. Il a fallu tout stopper, alors j'étais contrarié." Hélas, la tournée prévue pour défendre son nouvel album a été reportée, comme beaucoup, à cause de la pandémie du Covid-19. "J'ai eu envie de chansons qui me permettent de chanter à l'étranger, conclut-il. Je ne suis pourtant pas un grand voyageur, je n'ai pas le courage de l'aventure. Je n'aime pas les incertitudes, et encore moins les insectes." Espérons que Thomas Dutronc pourra faire rayonner notre culture, ici comme à l'étranger, dès que cela sera à nouveau possible...

Retrouvez l'interview intégrale de Thomas Dutronc dans le magazine Gala, n° 1411 du 25 juin 2020.