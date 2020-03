Frédéric Beigbeder viré : "Il a fait une chronique merdique, il bossait pas"

Reconnaissant être autoritaire et très dure au travail, Laurence Bloch est aussi une femme très cash. C'est ce qu'elle prouve dans la longue interview qu'elle a accordée au magazine Society. Elle y règle, notamment, ses comptes avec Frédéric Beigbeder, viré de France Inter il y a deux ans.

Interrogée sur la sortie du dernier ouvrage de l'écrivain de 54 ans, qui critique la tyrannie de l'humour dans les médias, Laurence Bloch n'a pas mâché ses mots. "Il a fait une chronique merdique, c'était la quinzième, il ne bossait pas ; il est parti d'un commun accord et d'un coup, il nous explique dans un livre que l'humour est dévastateur pour la démocratie. Mais mec, pourquoi t'as pas démissionné avant ? Ça aurait eu plus de gueule. C'est dommage, c'est un mec extraordinairement cultivé, intelligent, mais il ne bosse pas", a-t-elle confié. Sans doute n'avait-il pas pris ses cliques et ses claques car cela lui assurait un confortable revenu ? Et Laurence Bloch de confier qu'elle a "arrêté au milieu" la lecture du livre car "la vie est courte"...

"Chères auditrices, chers auditeurs, vous nous avez exprimé votre déception à l'écoute de la dernière chronique de Frédéric Beigbeder jeudi dernier. Lui-même convient de sa faiblesse et a décidé d'arrêter l'exercice n'ayant plus assez de temps pour s'y consacrer correctement. Merci de votre fidélité et de l'attention que vous portez à France Inter", avait déclaré Laurence Bloch en 2018 après le départ du chroniqueur.

Dans une interview à L'Obs, celui qui vient de signer une tribune très agressive et incroyablement virulente contre Florence Foresti et les César sur Europe 1 avait affirmé vouloir changer de vie. Il voulait "ralentir, abandonner les réseaux sociaux, travailler moins, gagner moins et vivre mieux", s'installant avec femme et enfant au Pays basque. "J'ai souvent été bourré de contradictions et de paradoxes. Et on m'a attaqué à juste titre comme une personne qui passe son temps à critiquer le système dont il est l'incarnation, à dénoncer sa prison dorée sans en sortir. Pour la première fois, j'ai rapproché ce que je suis de ce que j'écris et, sans m'ériger en modèle, cette cohérence nouvelle me fait du bien", clamait-il alors.

L'interview intégrale de Laurence Bloch est à retrouver dans Society dans les kiosques le 6 mars 2020.