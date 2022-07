Frédérick (Mariés au premier regard) proche d'une candidate de Koh-Lanta : une photo dévoilée

L'aventure Mariés au premier regard 2022 est officiellement terminée depuis le 27 juin dernier. Résultats du bilan ? Seuls Alicia et Bruno et Damien et Pauline forment toujours un couple aujourd'hui. Les autres poursuivent leur chemin seuls pour la plupart. Aux dernières nouvelles, Frédérick était toujours un coeur à prendre. Et une photo postée sur le compte Instagram d'une ancienne candidate de Koh-Lanta n'est pas passée inaperçue.

Le week-end dernier, des anciens candidats de Koh-Lanta se sont retrouvés pour passer un moment convivial ensemble. Une journée et une soirée partagée par la belle Lola, candidate de Koh-Lanta, les 4 Terres en 2020. Sur la première photo, on peut la voir poser, vêtue d'une robe moulante à rayures zébrées, au côté de Dorian qui a participé à son édition. Elle s'est ensuite immortalisée avec Béatrice (La Guerre des chefs, en 2019) et avec Fouzi (du Totem Maudit, en 2022). Puis les internautes ont pu la découvrir avec une certaine Océane et... avec Frédérick.

Le candidat de Mariés au premier regard 2022 était en effet convié et il était assorti à Lola. Il portait une chemise à rayures zébrées et un pantalon blanc. Pour quelle raison était-il présent ? Mystère. On sait qu'il est ami avec Nathalie, candidate en 2008. Peut-être a-t-il donc rencontré d'autres participants grâce à elle et a tissé des liens. Ce qui est certain, c'est que l'ancien époux d'Emilie et Lola ne forment pas un couple. A l'occasion d'un questions/réponses, la jeune femme a assuré qu'elle était toujours célibataire. "Je ne suis pas pressée. Ca viendra quand ça viendra. Je suis très heureuse comme ça pour le moment, alors ma future relation ne devra être que du plus", a-t-elle précisé.