Frédérique Bel, sans enfant à 47 ans : "Ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas insisté"

Ce soir sur TMC sera diffusé en prime time la désormais cultissime comédie Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu. Avec son casting regroupant les incontournables de l'humour en France (Christian Clavier , Chantal Lauby , Julia Piaton, Medi Sadoun, Émilie Caen, Frédéric Chau, Elodie Fontan , Ary Abittan ), le film de Philippe de Chauveron avait cartonné en salles avec pas moins de 12 millions d'entrées en 2014. Devenant le 6eme plus gros succès français de l'histoire du box-office, le long-métrage avait connu deux suites sorties en 2019 et 2021. La soirée sera aussi l'occasion de revoir Frédérique Bel , une comédienne très prolifique à l'écran mais dont on connaît assez peu de choses de sa vie privée.

On a beau l'avoir déjà vue mobilisée pour des causes politiques ou sociales, on ne sait pas vraiment qui a partagé l'intimité de l'actrice depuis qu'elle s'est révélée aux yeux du grand public sur Canal+ au début des années 2000. Et pour causes, ce n'est qu'en 2020 que la comédienne de 47 ans se confie pour Voici au sujet d'un amour qui a marqué sa vie. "J'ai été en couple pendant dix-sept ans avec un homme merveilleux" expliquait-elle à nos confrères. Un partenaire mystère avec qui elle a, de son propre aveu, tenté de fonder une famille. "On a essayé, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas insisté" a expliqué la comédienne vu dans Camping et Vilaine avant de préciser qu'elle n'en faisait pas une maladie. "Dans la vie, je ne force jamais rien." Même si elle ne ferme aucune porte, "peut-être qu'un jour, à 50 ans, j'adopterais pleins d'enfants comme Angelina Jolie", la belle Frédérique a comblé son célibat par l'adoption d'un petit chien, comme elle l'avait confié à Télé 7 jours.

En attendant de la voir peut-être un jour au bras d'un compagnon, les fans de la comédienne pourront la voir jouer l'épouse de Medi Sadoun dans le premier volet des aventures de la famille Verneuil ce soir sur TMC.

