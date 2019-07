Gabe Khouth (Once Upon A Time) : Mort à 46 ans, sur sa moto...

Vu également dans les séries 21 Jump Street, MacGyver et Fringe, l'acteur canadien a également reçu un hommage émouvant de sa collègue sur ABC, Lee Arenberg. Elle se dit "dévastée au-delà des mots" : "Mon frère à l'écran est parti trop tôt !! Gabe était douce et épicée, hilarant et aimable et un pur talent... RIP."

Né en 1972, Gabe Khouth avait également incarné le personnage de Leonardo dans la série Tortues Ninja: La Nouvelle Génération. De plus, il avait joué dans The Crossing, iZombie, Supernatural et avait incarné le rôle de Skip the Elf dans les téléfilms Santa Baby.

Sous le choc, son frère Sam Vincent publie pourtant sur Twitter un message d'espoir. Face à l'écran, il explique : "Il est mort en faisant ce qu'il aimait." Et d'ajouter : "Il est en paix maintenant."