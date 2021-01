Gad Elmaleh a quitté la France par amour : "J'ai voulu tester ça..."

Certains aiment à l'italienne. Mais Gad Elmaleh, lui, a voulu voir comment ça se passait outre-Atlantique. Alors qu'il chante les sérénades de Claude Nougaro dans un album hommage intitulé Dansez sur moi, qui sortira le 29 janvier 2021 - prévu, initialement, le 20 novembre dernier -, l'humoriste est revenu sur son départ pour l'Amérique dans l'émission Passage des Arts sur France 5. S'il a souhaité tester sa capacité d'adaptation et ses petits blagues auprès d'un public différent, exigeant, il admet sans honte qu'une certaine curiosité romantique était aussi à l'origine du déménagement.

Je crois aussi que je voulais voir par rapport à mon histoire, mes histoires d'amours...

"On perd, à un moment donné je pense, avec la popularité, une forme de naïveté dans la création, a-t-il expliqué à Claire Chazal, le mercredi 20 janvier 2021. J'ai essayé de la retrouver en prenant le risque d'aller aux Etats-Unis. Aller faire rire les Américains, sur le terrain, dans ce qu'ils savent faire le mieux, le stand-up, qu'ils ont inventé à New York, c'est gonflé. Je pense qu'il y avait une volonté de ma part de sortir de ma zone de confort." Côté, coeur, Gad Elmaleh semble cocher la case "célibat" depuis sa rupture avec Charlotte Casiraghi en octobre 2015. Et son aventure dans la Grosse Pomme ne semble pas avoir changé la donne. "Je crois aussi que je voulais voir par rapport à mon histoire, mes histoires d'amours, mon rapport aux femmes, si j'allais pouvoir séduire une femme qui ne sait absolument pas qui je suis, ce que je représente en France, j'ai voulu tester ça, a-t-il précisé. Je l'ai testé... et je suis là..."