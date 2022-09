Gad Elmaleh annonce une mauvaise nouvelle, ses plans chamboulés à cause... d'Elizabeth II !

On ne présente plus Gad Elmaleh. L'un des humoristes les plus connus de la scène française multiplie les spectacles et fait toujours autant rire son public. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, l'artiste de 51 ans s'impose des challenges. Il y a quelques années par exemple, il quittait la France pour s'installer aux Etats-Unis où il espérait faire carrière. Mission réussie : Gad Elmaleh a fait un carton et s'est vite imposé comme une valeur sûre du métier. Les spectacles en anglais, c'est plus que facile pour lui désormais. C'est la raison pour laquelle il avait prévu de monter sur la scène de l'Apollo Hammersmith ce lundi 19 septembre avant de prendre une décision radicale.

Gad Elmaleh a pris la parole sur Instagram pour annoncer une mauvaise nouvelle à ses nombreux abonnés, l'annulation de son show : "Hello London, suite à l'annonce des funérailles de Sa Majestée la reine Elizabeth II, nous avons décidé d'annuler le spectacle prévu le jour-même [...]. Je présente mes sincères condoléances à la famille royale ainsi qu'au peuple britannique." Gad Elmaleh s'est donc sacrifié par respect pour la reine et pour les Britanniques. Si son geste a été salué par certains internautes, d'autres n'ont pas manqué d'afficher leur colère.