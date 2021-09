Gad Elmaleh : L'éclate à la Fête à Neuneu avec Pascal Soetens et Nelson Monfort

Grâce à la levée des restrictions liées à la Covid-19, Gad Elmaleh a retrouvé la scène ! Il a également profité d'un moment d'éclate entre deux spectacles de sa tournée. Le comédien s'est éclaté à la Fête à Neuneu, en compagnie de Pascal Soetens et Nelson Monfort.

La Fête à Neuneu, célèbre fête foraine chère à Marcel Campion, est de retour au Bois de Boulogne ! Elle a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 3 septembre 2021 et accueilli ses premiers visiteurs au cours d'une journée mémorable. Gad Elmaleh comptait parmi les invités. Le comédien qui a fait de rares confessions sur ses deux fils Noé et Raphaël (âgés de 20 et 7 ans) au magazine Gala a notamment tenté de faire parler son adresse aux auto-tamponneuses. Singrid Campion, sa co-pilote, a filmé leur balade mouvementée.

À la Fête à Neuneu, Gad Elmaleh a également croisé d'autres personnalités. Pascal Soetens (ou Pascal le grand frère), Nelson Monfort et sa fille Isaure, Bernard Menez, Pierre Ménès, Yannick, Lord Kossity, Nicoletta ou encore Marlène Duval étaient également de la partie.

Caroline Margeridon s'était elle aussi rendue à la pelouse de la Muette pour inaugurer la fête foraine. L'antiquaire était accompagnée de sa fille Victoire et a permis à ses abonnés Instagram de suivre ses aventures en publiant les photos et vidéos de sa folle soirée.