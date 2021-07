Gaël Giraudeau papa pour la 3e fois : "J'essaie d'être un maximum présent"

A l'approche imminente de la quarantaine, Gaël Giraudeau peut déjà tirer un premier bilan réjouissant de sa vie : il est devenu acteur (auparavant il travaillait dans l'univers du jeu vidéo), il a trouvé l'amour et a accueilli trois enfants dans sa vie ! Le petit dernier est né discrètement au début de l'année 2021.

Interrogé par Gala, alors qu'il est attendu en septembre prochain dans la reprise de la pièce Saint-Ex à New York sur la scène du théâtre du Petit Montparnasse, à Paris, Gaël Giraudeau a donc évoqué sa vie d'acteur et de père de famille. Et, surprise, on découvre qu'un troisième enfant est récemment venu compléter sa tribu. Une info lâchée en évoquant sa propre enfance comme fils de stars... "Il y avait un confort matériel, pécunier, mais beaucoup d'absence aussi. A certains moments, j'ai pu en souffrir. On avait une nounou adorable, mais il y avait toujours un papa ou une maman [il est le fils de Bernard Giraudeau et Anny Duperey, NDLR] soit parti en tournage, soit sur scène tous les soirs. Et, chemin faisant, on réalise que l'on n'a pas tant de souvenirs que ça de simples dîner avec ses parents à la maison, par exemple... C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que père [il a trois enfants, Romy âgée de 6 ans, une autre fille au prénom secret âgée de 2 ans et demi et donc un fils de 6 mois, précise Gala], je fais attention", a-t-il ainsi relaté.

Gaël Giraudeau, qui est en couple avec la comédienne Anne Auffret - qui dirige aujourd'hui le théâtre La comédie des 3 bornes dans le 11e arrondissement de la capitale -, a conscience qu'avec son épouse il reproduit ainsi le schéma familial qu'il a connu étant plus jeune. Mais, contrairement à ses parents, il s'impose des limites pour privilégier sa vie de père. "Je ne suis jamais parti en tournage très longtemps. J'essaie d'être un maximum présent (...) J'ai vu mes parents se donner la liberté de faire ce qu'ils voulaient faire, de suivre leurs rêves, leurs passions. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants : être curieux et bien se connaître soi-même pour pouvoir choisir sa vie, sa voie. Et ce sont mes parents qui m'ont donné l'exemple", précise-t-il cependant, gardant le meilleur de son enfance.

