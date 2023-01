Gaspard Ulliel, mort il y a tout juste un an : photo bouleversante de Jean Dujardin pour ce triste anniversaire

C'était il y a un jour pour jour, le 19 janvier 2022, que l'on apprenait la terrible nouvelle : Gaspard Ulliel est mort. Après un accident de ski survenu à la station de La Rosière en Savoie, l'acteur, alors âgé de 37 ans, perdait la vie et laissait un terrible vide dans le monde du cinéma français. Les hommages s'étaient alors multipliés pour saluer la mémoire d'un acteur aimé de tous, reconnu autant pour son travail que pour son talent.

Gaspard Ulliel a laissé derrière lui une magnifique carrière cinématographique, ponctuée de quelques classiques et chefs d'oeuvre du septième art, ainsi qu'un fils issu de son histoire d'amour avec son ex- compagne Gaëlle Pietri, Orso, aujourd'hui âgé de 7 ans.

Une disparition que le cinéma français n'oublie pas, un an après. Jean Dujardin, comédien français et star internationale depuis l'Oscar du meilleur acteur qu'il a glané en 2012, a ainsi tenu à rendre hommage à Gaspard Ulliel. Sur son compte officiel du réseau social Instagram, l'interprète culte d'Hubert Bonisseur de La Bath dans la saga OSS 117 a publié une story, à découvrir dans notre diaporama.

Une disparition qui a profondément marqué le monde du cinéma français

On peut y voir une photo de Gaspard Ulliel lors d'un photocall, avec un hashtag au nom de l'acteur décédé ainsi que la mention "un an", accompagné d'un emoji de prière. Un moyen de rappeler que même décédé, Gaspard Ulliel reste dans toutes les mémoires et fera partie à jamais de la grande famille qu'est le cinéma français. Et ce même si les deux hommes, par exemple, n'ont jamais tourné le moindre film ensemble.

En 2022, deux films dans lesquels figure Gaspard Ulliel sont sortis après son décès : Coma de Bertrand Bonello et Plus que jamais d'Emily Atef. Jean Dujardin, de son côté, était à l'affiche du film choc Novembre de Cédric Jimenez. En 2023, on pourra retrouver l'ex d'Alexandra Lamy, aujourd'hui marié à Nathalie Péchalat, dans le long-métrage intitulé Sur les chemins noirs de Denis Imbert.