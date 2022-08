Gaspard Ulliel : Son fils Orso, casquette à l'envers, ce craquant cliché partagé par sa maman

Partie en vacances avec son fils, Gaëlle Pietri s'éclate avec Orso sur les belles plages de Corse. Sur Instagram, l'ex de Gaspard Ulliel a partagé une photo de son tout-petit qui s'amuse avec sa marraine Josépha dans le sable chaud. Les cheveux longs et une casquette à l'envers sur la tête, le petit garçon s'émerveille à créer des châteaux de sable au bord de l'eau sous les yeux bienveillants de sa maman. "Ma Jo" écrit le mannequin ajoutant le hashtag #marraine en référence à la femme en face d'Orso sur le cliché.

Il y a quelques jours, le 20 juillet 2022, Gaelle avait déjà dévoilé des photographies d'Orso jouant avec son cousin sur l'île de beauté. On voyait alors le garçonnet faire sa loi avec un mini-pistolet en plastique. De son côté, la maman profitait du soleil et de la piscine avec un maillot de bain sexy. Originaire de Corse, la jolie brune est également récemment partie en Italie avec son fils dans le cadre d'un contrat professionnel. L'occasion pour le fils de Gaspard Ulliel de se créer de beaux souvenirs en famille et de faire le deuil de son regretté papa en douceur.

Six mois après la mort brutale de l'acteur, Gaelle Pietri et son fils tentent de reprendre le cours de leurs vies. "MERCI d'avoir respecté notre silence et ces valeurs qui l'ont toujours caractérisé : La discrétion et l'humilité", avait confié la jeune femme quelques jours après sa mort survenue le 19 janvier 2022. Très réservé, le couple avait officialisé son amour en 2013 lors d'un voyage à Marrakech. En février 2016, celui qui a remporté un César pour son rôle dans le film Saint Laurent de Bertrand Bonello devenait papa de son fils Orso.

Séparés au moment de la mort de l'acteur, son ex-compagne avait souhaité lui rendre un hommage touchant, gage de son profond respect et de l'amour véritable qu'elle avait éprouvé pour lui.