Gautier Capuçon en couple avec Delphine depuis toujours : photos de leurs filles très souples et épanouies

Je l'ai rencontrée au Conservatoire

Amoureux depuis de très nombreuses années, le couple s'est rencontré alors qu'ils étaient encore très jeunes. "Je l'ai rencontrée au Conservatoire : j'avais 15 ans, elle en avait 16. C'était une violoncelliste archi-douée, mais également ravissante. Je ne suis pas seulement tombé amoureux de ses qualités artistiques. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis", avait-il confié à Paris Match.

Papa de Fée et Sissi avec son épouse, le violoncelliste avait également évoqué leur éducation. "Elles sont beaucoup plus difficiles à diriger que ma master class", avait-il plaisanté, ajoutant qu'il adorait leur jouer de beaux morceaux au moment de les emmener se coucher. "L'aînée joue du violon. Sissi dit qu'elle veut devenir violoncelliste, mais elle est encore petite. Nous verrons, je ne veux rien imposer. Fée est déjà trop perfectionniste. Je veux qu'elle garde la notion de plaisir avant tout", avait-il ajouté, prouvant ainsi que son amour de la musique semblait bel et bien avoir été transmis à ses deux filles.