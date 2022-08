Geneviève de Fontenay bientôt 90 ans et "proche du cimetière" : dépitée, elle se confie sur la vieillesse

Le 30 août, Geneviève de Fontenay aura 90 ans. Mais elle ne veut ni bougies, ni gâteau ! La dame au chapeau, qui vit plutôt modestement depuis qu'elle a été remplacée à la tête de Miss France par son ennemie éternelle Sylvie Tellier - laquelle serait à son tour sur la sellette -, supporte très mal le fait de vieillir, en plus de tout ce qui l'agace déjà régulièrement, de la participation de miss transsexuelles au concours de beauté en passant par le vaccin contre le coronavirus...

C'est dans les pages d'Ici Paris que Geneviève de Fontenay a fait part de son exaspération alors qu'elle s'apprête à passer un nouveau cap. "Fêter quoi ? C'est une idiotie ! A partir de 80 ans, on ne devrait plus célébrer l'année qui vient de s'écouler. Je ne peux pas admettre que je ne reverrai plus mon année 89. Donc mon anniversaire, je ne veux pas en entendre parler (...) Prendre de l'âge, ça me rend malade car, qu'on le veuille ou non, je suis plus proche du cimetière", dit-elle sans détour. Des mots durs à lire pour son clan, elle qui est notamment la grand-mère de deux petites-filles, Adèle (26 ans) et Agathe (22 ans).

D'ailleurs, malgré son âge avancé qui lui cause de la peine, elle apprécie ce statut qui se décroche souvent avec le temps. "Entre nous, j'aime mon rôle de mamie", avait-elle lâché à Gala l'an dernier. Dans Ici Paris, elle en dit un peu plus sur ses petites-filles puisqu'on apprend qu'Adèle a fait des études en communication et un stage au Sénat alors qu'Agathe va entrer prochainement dans une école en Slovénie pour devenir vétérinaire.

Privée de "ses" Miss et vivant avec des revenus moins confortables que par le passé, Geneviève de Fontenay n'apprécie donc pas particulièrement de voir le temps défiler mais cela ne l'empêche pourtant pas de garder la forme ! "J'ai une vie simple et je suis en bonne santé. Reste que je n'arrive pas à croire que je vais avoir 90 ans ! Je n'ai pas vu passer la décennie précédente", ajoute-t-elle.

