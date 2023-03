Geneviève de Fontenay, sa petite-fille Adèle lookée comme une Miss : profond décolleté et plumetis de sortie !

Il fallait plus que jamais avoir le coeur sur la main au cours de la soirée de ce lundi 27 mars. L'association Mécénat Chirurgie cardiaque organisait une soirée caritative à la salle Gaveau à Paris, située dans le quartier de Miromesnil. Un moyen de récolter des fonds pour permettre aux enfants atteints de malformations cardiaques d'être pris en charge en France, par manque de moyens financiers et techniques dans leurs pays d'origine, opérés et suivis le temps de leur convalescence avant de rentrer chez eux. Une belle cause qui a réuni pléiade d'invités.

Fabienne Carat a brillé. La compagne d'Alain de Mariés au premier regard était sublimissime dans une robe rouge moulante, vêtue par Christophe Guillarmé. C'est accompagnée de sa soeur Carole, sa complice de toujours, qu'elle a posé sur le photocall. Mais d'autres invités prestigieux se sont fait remarquer, à commencer par Adèle de Fontenay, elle aussi habillée par le créateur. Si son visage ne vous dit rien, son nom, lui, vous parlera forcément. La jeune femme de 26 ans n'est autre que la petite-fille de celle qu'on ne présente plus : Geneviève de Fontenay.

Adèle de Fontenay n'est certes pas devenue Miss France mais elle s'est frayée un beau chemin sur la route du mannequinat. La jolie brune travaille pour l'agence Allez Model Management, a posé pour plusieurs magazines et défilé récemment pour Christophe Guillarmé. On comprend mieux son succès quand on la voit débarquer dans une magnifique combinaison pantalon noire au profond décolleté, terminée sur le bout des manches par des plumetis qui ajoutent la touche de glam.

Nelson Monfort, président de l'événement

Nelson Monfort avait pris place au côté de la professeure Francine Leca, spécialisée dans la chirurgie cardiaque et pionnière dans le domaine de la pédiatrie. Le commentateur sportif était entouré de nombreux invités dont Magali Ripoll, Philippe Chevallier et sa femme Tiffany, Grace de Capitani et son mari Jean-Pierre Jacquin, Jean-Charles de Castelbajac et son épouse Pauline ainsi que Danièle Gilbert, Michèle Alliot-Marie ou encore la comédienne Emmanuelle Boidron. Une réunion placée sous le signe de l'élégance, du chic mais surtout de la générosité !