George Clooney et Amal : Mystère autour de leur maison du Var qu'ils n'habitent toujours pas...

De longue date, la France attire les stars du monde entier, ravies de venir casser leur tirelire pour s'offrir de superbes demeures aussi bien à Paris que dans le Sud. L'an dernier, c'était autour de l'acteur George Clooney de sortir son chéquier. Coût de l'opération : environ 9 millions d'euros. Localisation du bien en question ? Brignoles et son domaine de Canadel, dans le Var. Mais à part une photo clic clac avec le maire, le couple est aux abonnés absents...

Nos confrères de RTL ont mené l'enquête pour savoir quel mystère se cache autour de cette propriété désormais protégée par "un portail avec serrure à code" et "de hautes grilles" qui entourent le domaine "avec des caméras de surveillance tous les 15 mètres". Visiblement l'ex-star de la série Urgences souhaite, et on le comprend, préserver son intimité le plus possible. Il faut dire qu'avec sa femme Amal, il est l'heureux papa de deux enfants, Ella et Alexander (5 ans), et cherche sans doute à faire en sorte de les protéger des regards indiscrets. Mais de toute façon, pour l'heure, le couple n'y a pas remis les pieds depuis son achat et une procédure judiciaire contre un autre acheteur...

Sur le papier, le domaine de Canadel a de quoi faire rêver : "Il s'agit d'une propriété de 172 hectares avec une bastide du XVIIIe siècle de 900 mètres carrés sur trois étages, une piscine, un tennis sur gazon, un petit lac, une vaste pinède dans les collines, des oliviers et 5 hectares de vignes." Malgré ces atouts, George Clooney a fait faire de grands travaux, ce qui explique qu'il n'y a pas dormi jusqu'à présent car le chantier est toujours en cours. Au-delà des rénovations, l'acteur de 61 ans a aussi prévu de redécorer l'intérieur notamment avec du mobilier fabriqué spécialement en Italie ; pays dont il est amoureux et où il possède une demeure sur le lac de Côme.

Lorsqu'il viendra enfin se détendre dans sa maison française, il pourra appeler quelques amis du coin pour un barbecue puisque George Lucas est localisé à Chateauvert et Brad Pitt à Correns... En revanche, reste à savoir si George Clooney souhaite lui aussi se lancer dans la production de vin. A date, cela ne semble pas être un projet pour celui qui préfère la tequila et a gagné une fortune grâce à cet alcool...