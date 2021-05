George Michael : Son ex Kenny Goss va toucher une partie de sa fortune, un accord enfin trouvé

Le 25 décembre 2021, les fans de George Michael commémoreront les 5 ans de sa mort. Depuis son décès, les proches de l'icône pop se déchiraient autour de son héritage, puisque son patrimoine estimé à 113 millions d'euros. Finalement, il semble que son ex-compagnon, l'Américain Kenny Goss, en a obtenu une part...

L'info est signée Daily Mail ! Le 13 mai 2021, le tabloïd britannique révèle que Kenny Goss et les administrateurs de l'héritage de George Michael, Christopher Organ et Panayiota Panayiotou (la soeur du défunt) ont enfin trouvé un accord. Son contenu reste confidentiel, mais le Daily Mail révèle que Kenny Goss exigeait des versements mensuels de 15 000 livres sterling (un peu plus de 17 000 euros). Pour justifier sa demande, le marchand d'art de 62 ans a expliqué que George Michael continuait à l'entretenir, même après leur séparation en 2011, et jusqu'à sa mort.

Cet accord met un terme au conflit opposant Kenny Goss à la famille du chanteur décédé. En cas de non-respect d'un des deux partis, l'autre aura la possibilité de saisir à nouveau la justice.