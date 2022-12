Georges-Alain (Star Academy) et l'échec de sa carrière musicale : 20 ans après, il accepte d'évoquer le sujet

En 2002, TF1 lançait la deuxième saison de la Star Academy. Au casting cette fois-ci, de nombreux nouveaux élèves dont Emma Daumas, Nolwenn, la grande gagnante, mais aussi un grand dadet à la chevelure rebelle... Georges-Alain. Loin d'exceller en chant, le jeune homme à l'époque âgé de 27 ans avait cependant réussi à conquérir le public grâce à son franc-parler et ses coups de colère mémorables couplés à une certaine nonchalance. Mais aujourd'hui, l'homme se fait discret. Devenu commentateur de ski et de snowboard pour Canal + International et MCS Extrême, il n'évoque que très rarement son expérience au château.

Mais ce lundi 12 décembre 2022, alors qu'il était invité sur les ondes de Logos FM, l'ancien académicien a accepté de revenir 20 ans en arrière. L'occasion pour lui d'expliquer notamment pourquoi il ne souhaite plus trop aborder le sujet. "Je ne renie pas le fait d'y avoir participé, c'est factuel mais j'ai tendance à plutôt regarder devant moi. Là, il s'est écoulé 20 ans, et c'est vrai que revenir sur des choses d'il y a 20 ans, y'a un peu moins de piment. Ça m'intéresse un peu moins...", a-t-il déclaré au micro de Stéphane Huin.

Je suis passé à autre chose

Pour autant, Georges-Alain est heureux d'avoir participé à l'émission. "C'est pas que je crache dans la soupe, c'est plutôt que je regarde devant et que je suis passé à autre chose depuis", a-t-il assuré. D'ailleurs, à la sortie du château, il a pu se lancer dans la musique et même sortir un album, intitulé New Jersey, qui a rencontré un petit succès. Malheureusement la suite se fera loin de la musique, à la décision même du jeune homme. "J'ai pas vraiment joué le jeu sur le côté promotionnel de cet album, j'étais pas au bon endroit. D'un commun accord avec Monsieur Pascal Nègre, on a compris que c'était des marches trop hautes pour moi et c'était pas mon environnement. J'avais besoin d'être plus libre que ça et c'est vrai que quand on signe des contrats avec des majors, à juste titre on doit des comptes et moi, pour rendre des comptes, y'a meilleur que moi", a-t-il avoué.

Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, à 47 ans, Georges-Alain est pleinement épanoui et a belle et bien tourné la page Star Academy.