Gérard Darmon, ex-dépressif passé par les drogues : "Ma vie partait en cacahouète"

Gérard Darmon est de retour sur les planches avec la pièce Une situation délicate. Et dieu sait que ce titre colle bien à sa vie, lui qui a connu des moments particuliers difficiles. Le comédien, récemment au coeur d'une polémique après son clash avec Edwy Plenel de Médiapart, s'en livre à coeur ouvert.

C'est auprès de Paris Match que Gérard Darmon est revenu sur la période de sa vie pendant laquelle rien n'allait vraiment. A la fin des années 1990, l'acteur a notamment souffert d'une dépression rappelle le magazine. "Ma vie partait en cacahouète suite à une rupture amoureuse", dit-il, sans nommer la personne qui avait brisé son coeur... Une décennie pendant laquelle il était en couple avec la comédienne Mathilda May, mère de ses deux enfants Sarah (née en 1994) et Jules (né en 1997). L'acteur cumule alors une déception sentimentale et un manque de reconnaissance du show business qui commence à lui peser un peu sur le moral - il est soit purement ignoré des cérémonies de récompenses, soit se fait piquer la vedette - ce qui lui fait dire : "Je finis par me dire que le métier m'envoie des messages quand même..." Mais celui-ci reconnait, qu'à l'époque, son attitude envers la profession avait pu lui jouer des tours, lui qui passait pour "arrogant, agressif avec les critiques".

A cette période où tout allait mal pour lui, Gérard Darmon aurait pu basculer vers de vieilles tentations, lui qui admet dans les pages du magazine avoir touché à plusieurs drogues mais, fort heureusement, à ce moment-là de sa vie il était déjà éloigné de ces substances. "J'avais déjà arrêté. Fumer de l'herbe c'était quasiment culturel chez moi. Les autres drogues, j'en ai eu une consommation très aristocratique, très luxueuse... Je n'en fais pas un étendard", précise l'acteur de la série Family Business (Netflix).

Finalement, ce sera un film qui viendra mettre fin à son état dépressif et l'aider à repartir du bon pied. En effet, il est recruté par Alain Chabat pour jouer Amonbofis dans Astérix : mission Cléopâtre. Bien qu'encore "en vrac", le tournage se passe à merveille, l'entente avec les autres comédiens à commencer par Jamel Debbouze est formidable et cela le rebooste. "Et derrière, on fera 15 millions d'entrées", souligne-t-il, fier d'avoir alors gagné en notoriété et en amour du public. La suite ne sera qu'un enchaînement ininterrompu de projets et, coté vie privée, là aussi les choses se sont améliorées. Il partage désormais sa vie avec Christine, mère sa fille Léna (née en 2017).

