Gérard Darmon "victime d'un torrent de haine" après ses attaques contre Edwy Plenel ? Il en remet une couche !

De toute évidence, Gérard Darmon ne fait pas partie des abonnés du site Médiapart, lequel s'est illustré ces dernières années par ses longues enquêtes qui ont mis à mal plusieurs personnalités politiques comme les anciens ministres Jérôme Cahuzac et François de Rugy ou l'ex-député écolo Denis Baupin. Sur le plateau d'On est en direct, il a attaqué contre toute attente Edwy Plenel et, sur la Toile, les réactions ne se sont pas faite attendre ! Le comédien de 73 ans a réagi aux critiques dont il fait l'objet depuis.

Edwy Plenel, une "espèce de père fouettard de la politique" ? C'est ce que pense Gérard Darmon, qui ne s'est pas privé de le lui dire à l'antenne de France 2. L'acteur de la série Family Business (Netflix) a assuré au médiatique journaliste avoir trouvé que Médiapart dans sa ligne éditoriale avait au début de sa création quelque chose "d'encourageant" mais que, depuis, il n'adhère pas du tout au site. "Je ne trouve pas que vos méthodes sont très efficaces, il y a quelque chose d'un peu Tartuffe dans votre discours qui me gène (...) d'être juge et policier de temps en temps en lançant des infos, en passant des coups de fil et en donnant des choses en loucedé (...) je n'aime pas cette façon de faire", lui a-t-il précisé, remettant donc en cause... les techniques d'enquête de nombreux médias.

Sur la Toile, Twitter en tête, des dizaines de journalistes de tous sites confondus ont répondu à Gérard Darmon quant à ses critiques sur la manière dont Edwy Plenel pratique son métier. Des réactions largement soutenues par les internautes. L'acteur a tenu à réagir depuis le plateau de... CNews. C'est dans la décriée émission L'heure des pros animée par le non moins clivant Pascal Praud qu'il a pris la parole ce lundi 7 février. "J'ai donné mon avis, tout simplement. Je me rends compte qu'en fait, c'est pas très bien. Il y a un tollé des abonnés sans doute de Médiapart. Il y a un torrent de haine qui est absolument invraisemblable (...) J'ai simplement dit que je n'étais pas d'accord avec ses méthodes. Et je le répète. Je trouve qu'il devrait saluer la discrétion et l'élégance avec lesquelles je lui ai parlé. J'avais des choses beaucoup plus brutales et beaucoup plus fortes à lui dire quant à ses méthodes. J'ai évité de sortir des cas particuliers", a-t-il assuré. Bientôt le round 2 ?