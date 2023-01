Gérard Darmon : Un "exemple" pour son petit-fils (aussi acteur) Tom, qui lui ressemble énormément

Son nom célèbre, il ne s'en est pas servi ! Déterminé à suivre la voie de son illustre grand-père Gérard Darmon, Tom Darmon, 24 ans, est devenu l'un des chouchous du public de TF1 depuis son arrivée dans la série événement Ici Tout commence il y a un an et demi. Beau gosse, talentueux, le jeune homme très suivi sur les réseaux sociaux a tout pour plaire.

Et s'il n'utilise jamais le nom de Darmon comme un avantage, il sait cependant d'où il vient et n'a pas hésité à rendre hommage à l'interprète de La Cité de la Peur ou d'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre dans le reportage consacré au feuilleton diffusé le 7 janvier dernier, Ici tout commence : les secrets d'un succès. Illustrés par des photos des deux hommes (qui soulignent leur ressemblance), ses mots résonnent tout particulièrement.

"Quand on a la chance d'avoir une icône du cinéma dans sa famille, la transmission se fait, explique-t-il. C'est un exemple. Mon grand-père, il m'a transmis l'amour de ce métier, il m'a transmis aussi beaucoup de fierté." S'il ne précise pas si l'acteur de 78 ans a finalement pris le temps de le regarder, ce qu'il n'avait pas fait en mars dernier, lorsqu'il avait été interrogé sur le sujet, il sait tout de même que le poids du nom est grand.

"Moi, j'essaye de marcher dans les pas de mon grand-père et j'essaye de pas le décevoir non plus. J'ai des gens tous les jours, même dans la série, qui viennent me demander des photos en tant que Tom Azem [le nom de son personnage dans la série ndlr] et qui me parlent de mon grand-père", raconte-t-il, sûrement heureux de représenter la nouvelle génération de la famille Darmon.

"C'est libérateur"

Il faut dire que même s'il n'avait pas encore vu les performances de son petit-fils, Gérard Darmon était plutôt confiant pour la suite : "J'espère qu'il va se débrouiller seul avec des moments faciles et d'autres très compliqués, jusqu'à trouver le rôle qui le révèlera. S'il est passionné, il ira au bout", avait-il expliqué en interview.

Une confiance en lui que Tom Darmon a fini par acquérir grâce à son entourage : "Quand je suis arrivé sur la série, j'ouvrais Twitter et je tapais 'Tom Darmon, Ici tout commence'... et je voyais tout ce qui sortait. La nature humaine fait que, si on 80 commentaires positifs et 3 négatifs, on se remet en question sur les 3 négatifs. J'en ai parlé à une amie qui m'a dit : 'Tom, tu n'ouvres plus Twitter, c'est terminé'. Du coup je regarde plus, et c'est vrai que de ne plus du tout se préoccuper de ce qu'engendre la série sur les réseaux, c'est libérateur", confie-t-il dans le reportage.