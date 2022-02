Gigi et Bella Hadid : les soeurs posent entièrement nues, campagne torride pour Versace

Gigi et Bella Hadid sont deux des top models les plus influents de la planète ! Elles consolident leur statut en apparaissant sur la nouvelle campagne d'une prestigieuse maison. Les soeurs y posent entièrement nue et embrasent la toile.

C'est pour Versace que les soeurs Hadid se sont déshabillées ! Donatella Versace, directrice artistique de la maison de Haute Couture fondée par son défunt grand frère Gianni Versace, a posté leur photo torride issue de la campagne printemps-été 2022 sur Instagram.

Gigi et Bella ont été photographiées par le duo Mert et Marcus, composé de Mert Alas et Marcus Piggott. Jambes croisées, coiffées façon Medusa et leurs intimités protégées par des sacs à main, les deux bombes de 26 et 25 ans tiennent une pomme et adressent aux internautes des regards irrésistibles.

Bella Hadid a même un serpent à ses pieds. La référence au Jardin d'Eden n'est pas passée inaperçue.