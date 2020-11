Gims : À bout de nerfs, il dément les rumeurs d'aventure entre Demdem et Rohff

C'est le grand mystère de ces derniers jours... Demdem a-t-elle eu une histoire d'amour avec Rohff avant de se mettre en couple avec Gims ? À l'occasion d'un live Instagram organisé le 5 novembre 2020, les deux rappeurs ont pu mettre les choses au clair concernant cette hypothétique relation. "On va en profiter pour taire la rumeur encore une fois. Parce que là je vois que le mec (ndlr. Booba) il a parlé de ta femme. Il a parlé de Demdem... Arrêtez de dire des conneries. N'écoutez pas les potins, respectez les femmes mariées, les mères de famille. Il n'y a rien eu du tout. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos rumeurs." a indiqué Rohff.

Totalement à bout concernant cette histoire, Gims a ajouté : "Voilà, arrêtez vos rumeurs ça y est c'est fini. Arrêtez les rumeurs, arrêtez les conneries. Trouvez vous quelque chose, arrêtez les conneries. Il n'y a rien eu, arrêtez les rumeurs. Restez concentrés. C'est 360 TV Show, c'est fini la mascarade." Histoire d'en rajouter une couche, Gims a terminé son live en diffusant la chanson I Believe, I Can Fly de R Kelly, "subtile" référence à Booba qui aurait eu une relation avec Inès Sberro en 2015 (alors qu'elle avait 16 ans et lui 39). Surnommé Erk'Elie par Rohff, Booba est en effet depuis moqué sur les réseaux sociaux et comparé à un "prédateur sexuel" tout comme R Kelly, accusé à de nombreuses reprises de pédophilie aux États-Unis.

D'humeur taquine, Gims a également souhaité se défendre vis-à-vis des insultes de Booba qui se moquait de ses albums et notamment de ses ventes, qu'il jugeait ridicules. Pour se défendre, l'interprète du titre Bella a publié le nombre de vues de ses meilleurs clips Youtube en story. Il a aussi taclé le dernier son de Booba sorti dans la nuit du 5 novembre, le single 5G (qui sera sur son dixième album ULTRA). "Oh que c'est nul..." a écrit le mari de Demdem en story. Pas sûr que le Duc de Boulogne apprécie...