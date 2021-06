Gims : Sa soeur chanteuse, Djeasha Djuna, éblouit face à Zaho

Une personnalité musicale tout de même différente de celles de ses frères. Djeasha a même été validée par Booba, malgré son clash avec son grand-frère, sans qu'il sache qu'elle était la petite soeur de Gims. La semaine dernière, la jeune artiste dévoilait son single Yéké Yéké et son clip tout aussi solaire et estival. Signée sur son propre label - et non pas chez un producteur véreux -, Djaesha Djuna a tout pour réussir. On attend désormais l'album de la cinquième et première fille de la famille...