Grégory Fitoussi : Cette star de Demain nous appartient avec qui il a été en couple

Il a procuré de nombreux émois à l'époque de la série Sous le soleil, dans laquelle il incarnait Louis. Mais les choses n'ont jamais vraiment changé. Si on le voit un peu moins à l'écran, Grégory Fitoussi a tout de même participé, en 2020, aux séries Mirage et La Garçonne, avec Laura Smet. Côté coeur, le succès semble également être au rendez-vous. Il chante en tout cas la sérénade à Elodie Frégé depuis des mois, dont un passage très remarqué - et très collé-serré - dans l'émission Allez viens, je t'emmène... dans les années Carpentier sur France 3.

Grégory Fitoussi a beau déborder de charme, il se montre extrêmement discret dès qu'il s'agit de sa vie privée. Et pourtant. Quelques yeux indiscrets l'ont vu grandir et évoluer, il y a des années, auprès d'une actrice devenue depuis héroïne de la série Demain nous appartient. Il s'agit de la très énergique Anne Caillon, qui interprète Flore Vallorta dans le programme de TF1, l'ancienne maire de Sète et nouvelle directrice de l'hôpital Saint-Clair au quotidien bien mouvementé. Si l'on ignore tout de cette romance, on sait qu'elle a pris fin durant l'année 2010. Chacun a, depuis, refait sa vie.