Guillaume Canet : Manifestation avec les soignants et une arrestation polémique

Guillaume Canet a tenu parole et était bien présent pour soutenir les soignants qui se sentent à nouveau abandonnés après avoir lutté tant de semaines face à la crise sanitaire. Le compagnon de Marion Cotillard s'est filmé au cours de la manifestation, aux côtés du service Covid de l'hôpital de Bourges. "Encore bravo et Merci à vous toutes et tous! J'étais heureux d'être avec vous aujourd'hui ! Merci à @nono_noradrenaline et le service Covid de Bourges ! Bon courage à vous toutes et tous !!", a-t-il commenté en légende de sa séquence.

A Paris, le cortège parti du ministère de la Santé a rejoint l'esplanade des Invalides et rassemblé 18 000 personnes selon la police.