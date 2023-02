Guillaume de Tonquedec en deuil, le comédien face à une douloureuse disparition

La période aurait pu être douce pour Guillaume de Tonquédec, qui sera très prochainement de retour au cinéma. Malheureusement, le comédien est en deuil. Son papa, Jacques Marchal, est décédé le 13 février 2023, à quelques heures de la Saint-Valentin, à l'âge de 94 ans. S'il n'a pas encore évoqué le sujet publiquement, une nécrologie a été publié dans les pages du journal Le Figaro du 15 février pour annoncer la cérémonie religieuse, qui aura lieu le samedi 18 février à 09h45 en la chapelle des religieuses de l'Assomption, au 17 rue de l'Assomption, dans le 16e arrondissement de Paris.

Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants font part de son rappel à Dieu

"Cécile Marchal, sa femme, Laurent et Agnès Marchal, Christèle et Guillaume de Tonquédec, Alexis et Emmanuelle Marchal, ses enfants, Rémy, Amaury, David, Timothé, Esther, Victoire, Quentin, Grégoire, Elias, ses petits-enfants, font part du rappel à Dieu de Jacques Marchal, chevalier de l'ordre national du Mérite, croix de guerre des TOE, le 13 février 2023 à l'âge de 94 ans", peut-on effectivement lire dans cette édition du journal Le Figaro. L'acteur, connu entre autres pour le rôle de Renaud Lepic dans la série Fais pas ci fais pas ça, n'évoque que peu sa propre famille, si ce n'est son ancêtre Louise de Quengo de Tonquédec, dont le corps avait été retrouvé dans un état de conservation parfait à Rennes. Toutes nos condoléances à la famille, aux proches et aux amis de Jacques Marchal.

Si l'épreuve est difficile, on retrouvera tout de même Guillaume de Tonquédec sur grand écran, dès le 22 février 2023, dans le nouveau film d'Olivier Peyron, intitulé Arrête avec tes mensonges. Il incarne, dans ce drame sensible, un romancier qui se rend au bicentenaire d'une célèbre marque de cognac dans la ville où il a grandi, et qui rencontre sur place le fils de Thomas, son tout premier amour. Le visage de l'acteur est également imprimé sur la couverture de la réédition du roman de Philippe Besson, puisque ce long-métrage est une adaptation de ses écrits.