Guillaume Genton : Le cousin du chroniqueur fait aussi de la télé et ce n'est pas n'importe qui !

Depuis 2020, Guillaume Genton est l'un des chroniqueurs les plus récurrents de Touche pas à mon poste. Ses analyses toujours bien construites et son humour lui valent de ne plus quitter la bande de Cyril Hanouna, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui semblent bien l'apprécier. En parallèle, Guillaume Genton est aux commandes du Morning sans filtre tous les matins sur Virgin Radio, ce qui lui laisse peu de temps pour ses loisirs. Mais ses projets lui remplissent en revanche bien les poches comme il l'a déjà volontiers fait savoir.

Guillaume Genton n'est toutefois pas le seul de sa famille à pouvoir se vanter d'avoir réussi dans le milieu. En effet, comme nous l'apprend Télé Loisirs, le chroniqueur aux cheveux décolorés est le cousin d'un journaliste bien connu du grand public. A savoir, Antoine Genton (43 ans). Les deux hommes ne seraient cependant "pas proches, à cause notamment de leur différence d'âge et de leur éloignement géographique lors de leurs jeunes années", précisent nos confrères.

Antoine Genton en première ligne lors de la grève qui a touché i-Télé

Antoine Genton a beaucoup gravité entre Nancy, Paris et Reims durant son enfance. Installé dans les Yvelines après son bac, il a ensuite suivi des cours de Lettres supérieures et Première Supérieures (hypokhâgne et khâgne) pour se préparer aux concours littéraires des Écoles Normales Supérieures. Mais en 2001, il rejoint finalement le Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) de Strasbourg. Son diplôme en poche, Antoine Genton a entamé sa carrière avec des piges sur les ondes de France Bleu Alsace et pour France Info et France Inter. De 2007 à 2012, il a ensuite présenté des journaux en matinale puis en soirée, sur Radio France internationale (RFI).

En septembre 2012 , Antoine Genton a fait sa rentrée sur la chaîne d'informations en continu i-Télé. Il y a présenté les journaux télévisés du week-end, et d'autres programmes comme La Boucle de nuit, La grande édition, Info soir ou encore Intégrale weekend. Lors de la grève qui a touché la chaîne en 2016, et qui a duré 31 jours, Antoine Genton était la figure la plus visible de la contestation, grâce à sa position de président de la société des journalistes d'i-Télé. En novembre 2016 , il a annoncé son départ de la chaîne.

Depuis 2017, on peut retrouver Antoine Genton sur le service public, lui qui a rejoint l'émission C l'hebdo sur France 5, d'abord présentée par Anne-Elisabeth Lemoine puis par Ali Baddou.