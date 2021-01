Guy Marchand ruiné ? L'acteur honnête sur ses gros problèmes d'argent

Acteur incontournable du 7e art, Guy Marchand a joué dans de nombreux films à succès comme Boulevard du rhum (1971), Ripoux contre ripoux (1990), Les sous-doués en vacances (1982), Garde à vue (1982) ou plus récemment Le plus beau métier du monde (1996) avec Gérard Depardieu. Campant souvent le rôle de séducteur au cinéma, l'acteur était également un vrai Don Juan dans la vie.

Grand amateur de femmes, Guy Marchand confiait ainsi lors d'une interview au magazine Voici qu'il avait enchaîné les conquêtes par le passé : "Je suis parti trop vite, ou je n'ai pas été assez gentil. Si je pouvais retrouver le numéro de toutes ces femmes, je les appellerais pour leur dire : 'Vous êtes ma jeunesse'". Et pour combler chacune de ses petites amies, Guy ne lésinait pas sur les moyens. Cadeaux, voyages, bijoux... L'acteur dépensait également des fortunes en soins de beauté pour entretenir son corps.

Il savait qu'elle allait me coûter cher

Dans les années 1980, il tombe amoureux de l'ex-femme d'Eddie Barclay (son producteur de l'époque), Béatrice Chatelier. Interviewé par Le Figaro, il racontait avec humour : "Quand il a su que je l'épousais, Eddie a eu ce geste formidable : il a revu mon contrat à la hausse, parce qu'il savait qu'elle allait me coûter cher. Mais c'était la plus belle de toutes celles qu'il a épousées." Guy et Béatrice resteront seize ans ensemble et auront deux enfants : Jules (30 ans) et Ludivine (33 ans).

Après son divorce, Guy Marchand rencontre sa seconde femme Adelina avec laquelle il se marie en 2006. Jeune beauté de quarante ans sa cadette, l'acteur fait tout pour prendre soin de sa femme et ne regarde pas à la dépense pour la combler. "Chaque semaine, j'ai un appel téléphonique de mon banquier à Cavaillon. Il m'annonce que je suis à découvert. Je lui confirme que c'est exact." confiait-il à Soir Mag.

Je suis dans le rouge avec ma retraite

Passionné par les belles voitures américaines, Guy Marchand a également investi beaucoup d'argent dans ses différents bolides. "Je suis dans le rouge avec ma retraite, les impôts à la source, la façon dont je dépense mon argent et ma passion pour les voitures américaines ! Ils sont vraiment sympas mes banquiers, je leur dis de me faire confiance, qu'on n'est jamais à l'abri d'un triomphe !", expliquait-il à Voici en 2019.

Désormais séparé d'Adelina qui a refait sa vie à Berlin, l'acteur est installé dans le Sud avec son fils. Fier de Jules, l'acteur rêve de le voir marcher sur ses traces dans le cinéma. "Je lui ai dit : 'Ne t'emmerde pas à devenir avocat ou médecin, tu vas te faire chier. Sois plutôt acteur.' Il a décroché un petit rôle. Je lui souhaite le meilleur. En plus, il est beau ce con", a-t-il indiqué à Gala.