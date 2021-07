Gwen Stefani mariée à Blake Shelton : un adorable hommage camouflé dans sa robe !

Une source du magazine People avait prévenu que les enfants de Gwen Stefani aurait "un grand rôle" durant la cérémonie de mariage. Vera Wang n'avait pas oublié ce détail pour la seconde confectionnée sur-mesure, plus courte, réservée à la réception qui a suivi les voeux du couple. Sur celle-ci, les chanceux présents dans l'audience ont remarqué la présence de trois petits oiseaux représentants Kingston, Zuma et Apollo. Blake Shelton et Gwen Stefani se sont rencontrés sur les fauteuils rouges de la version américaine de l'émission The Voice en 2015, alors qu'ils étaient tous les deux coach. À l'époque, ils venaient tous deux de divorcer et ont fait face à l'évidence. Ils forment aujourd'hui une jolie famille recomposée... pour le meilleur et pour le pire.