Gwendoline Hamon sous le choc : ce moment de télévision dont elle n'a aucun souvenir

Dimanche 5 février 2023, Laurent Ruquier rassemblait autour de lui quelques Enfants de la télé, dont l'actrice Gwendoline Hamon. Comme à l'accoutumée, Laurent Ruquier a fouillé dans le passé télévisuel de ses invités pour les surprendre en ressortant des images enfouies. Paris réussi avec Gwendoline Hamon ! La star de la série Cassandre est restée sous le choc face aux images diffusée par son hôte. Totalement amnésique, la comédienne de 52 ans n'a pas caché sa surprise au moment du visionnage. Plus encore, l'ex-épouse de Frédéric Diefenthal ne se souvenait même plus du nom de l'émission en question... Pour cause ! La séquence date de 1987, alors qu'elle n'avait que 16 ans.

"C'est lunaire"

Laurent Ruquier contextualise : "On est dans les années 80 (...) Mambo Satin, 1987, et vous, vos aviez une rubrique qui s'appelait 'Tête de lecture'". Choquée, l'actrice répond : "donc j'avais 16 ans... oh ! Non mais vous savez que je n'ai jamais revu ça de ma vie". Un souvenir très bien enfoui, que Laurent Ruquier à déterré pour l'occasion : "ça me dit vaguement quelque chose, mais je me souviens... de rien" a commenté l'invitée, bouche bée à l'introduction par Laurent Ruquier du nom de l'émission dont il a retrouvé les images. "Alors accrochez-vous", a plaisanté l'animateur. C'est alors que l'on découvre des images de Gwendoline Hamon, totalement méconnaissable, à 16 ans. "C'est lunaire ! J'ai jamais revu ces images. De temps en temps je me dis 'ah il y avait ce truc : Mambo Sapin' je crois... C'est extraordinaire d'avoir revu ça... oh ! Oh lala..." a commenté l'actrice.

Une séquence émotion dont l'actrice invitée aux côtés de l'humoriste Marc-Antoine Le Bret s'est vite remise ! En effet, la maman de Gabriel s'est prêtée au jeu de l'imitation à la demande Laurent Ruquier... et n'a pas franchement convaincu son auditoire ! De quoi détourner l'attention. "Bois ton lait pépé", a-t-elle lancé tout en gestuelle. Une référence que personne n'a su saisir, créant un léger malaise autour du plateau... "Heidi, enfin !" s'est-elle expliquée auprès de l'animateur perplexe. Si l'imitation n'est pas son fort, Gwendoline Hamon aura au moins fait rire malgré elle Cette exclamation a, au moins, eu le mérite de faire rire l'assemblée, à commencer par son hôte : "C'est vrai que pour faire carrière, une imitation d'Heidi, c'est limité", a commenté Laurent Ruquier hilare. Peut-être une nouvelle séquence télé de Gwendoline Hamon à ressortir dans quelques années !