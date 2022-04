Harper Beckham, Charlotte de Cambridge, Pippa Middleton... Ces 10 stars qui ont été demoiselles d'honneur

Malgré sa renommée internationale, Beyoncé n'a pas refusé le demande de sa soeur Solange Knowles d'être sa demoiselle d'honneur le jour le plus important de sa vie. Rihanna, Taylor Swift ou encore Margot Robbie ont également joué ce rôle mais pour leurs meilleures amies respectives. Quant à Selena Gomez, la chanteuse était ravissante dans sa tenue de demoiselle d'honneur le 19 juillet 2019 pour sa cousine Priscilla Cosme. Découvrez sans plus attendre notre diaporama des demoiselles d'honneur les plus célèbres.