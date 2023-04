Harry et Meghan, les portes de leur manoir de luxe enfin ouvertes : une visite grandiose !

Meghan Markle et le prince Harry ne semblent pas regretter leur décision de quitter les premiers rangs de la monarchie britannique. Depuis le terrible Mexgit et leur départ de Londres, les amoureux ont posé leurs valises outre-Atlantique. Au Canada dans un premier temps avant d'élire domicile en Californie, que Meghan Markle connaissait déjà très bien. Sur place, les Sussex se sont fait des amis, parmi lesquels la réputée journaliste Oprah Winfrey, à qui ils ont accordé une interview explosive lors de la seconde grossesse de l'ex-actrice mais également le cinéaste Tyler Perry, devenu parrain de Lilibet, qui les a gentiment accueillis chez lui avant qu'ils ne se dégotent leur propre domicile.

Meghan Markle et le prince Harry ont jeté leur dévolu sur une immense demeure, un manoir, plus connu sous le nom de "château de Riven Rock", l'allée privée qu'ils occupent. Les équipes d'Envoyé Spécial avaient fait le voyage jusqu'aux Etats-Unis dans l'espoir de les rencontrer. Ils n'ont certes pas obtenu gain de cause mais ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'entrée de leur immense résidence. Et autant dire qu'en termes de confort et de luxe, les Sussex n'ont pas fait les choses à moitié.

Comme l'indique la voix-off dans l'émission, sur des clichés de la demeure qui défilent et font plus qu'envie, la propriété est une "imposante villa au pur style toscan" que les parents d'Archie, bientôt 4 ans et Lilibet, 1 an, ont acquis pour la somme de 15 millions de dollars, soit un peu plus de 13,5 millions d'euros. Elle est composée d'un extérieur grandiose et d'une grande piscine avec le "confort d'un 5 étoiles" en intérieur. Pour la famille de 4 qu'ils sont, Harry et Meghan ont à leur disposition 9 chambres et "pas moins de 16 salles de bain." S'occuper d'une telle surface a évidemment un coût qui ne fait pas peur à Meghan et Harry. Pour payer le personnel, dont les nombreux jardiniers et agents d'entretien, les Sussex débourseraient environ 2,7 millions d'euros.

Un déménagement prochain ?

Aux dernières nouvelles, Meghan Markle et le prince Harry pourraient bien quitter les lieux et poser leurs valises ailleurs. Non seulement, ils ont été contraints de quitter leur manoir temporairement pour des raisons de sécurité, liées aux conditions climatiques que la région a traversées au cours des derniers mois mais pas que. Certains voisins auraient fait part de leur mécontentement concernant les conséquences de leur arrivée. Non seulement, les prix de l'immobilier du quartier ont grimpé mais la tranquillité du voisinage est mise à mal en raison des ballets incessants d'hélicoptères et photographes dans le quartier. S'ils venaient à partir, Meghan et Harry ne feraient donc pas que des malheureux...