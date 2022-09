Hélène de Fougerolles a quitté Paris... elle dévoile les coulisses de sa vie dans son coin de Paradis !

Le bruit de la ville, les klaxons à gogo, les poubelles qui dégoulinent au sol... très peu pour elle ! Il y a quelques mois, Hélène de Fougerolles a décidé de déménager dans le Lubéron, loin de Paris, ou de n'importe quelle grande commune, et rien au monde ne la ferait désormais changer d'avis. Coup de bol, elle a même obtenu une belle opportunité professionnelle du côté d'Apt et La Tour-d'Aigues, à 20 minutes de chez elle. Depuis le 29 août 2022, elle est l'héroïne de la mini-série historique Et la montagne fleurira, adaptation du roman de François Bourdon Le Mas des tilleuls dans laquelle elle incarne Séraphine, une prostituée qui assiste à la révolte des Montagnards contre le second Empire, au milieu du 19e siècle.

Quelle aubaine de pouvoir vivre et travailler dans ce coin de Paradis, qui donne la sensation à Hélène de Fougerolles de "vivre un été permanent". "Je n'ai plus besoin de partir en vacances puisque j'y suis déjà, explique la comédienne dans les colonnes du magazine Point de vue. Je m'adonne au plaisir de faire du vélo électrique dans le Lubéron, de fréquenter les petits marchés locaux, de créer mon potager... Pour la première fois, j'ai pu assister au festival d'Avignon dont l'ambiance effervescente et joyeuse m'a conquise." Hélène de Fougerolles s'est installée il y a un an, avec sa fille Shana - née en 2003 - après avoir mûrement réfléchi pendant le premier confinement, dû à la pandémie de Covid-19.

Sur les réseaux sociaux, Hélène de Fougerolles partage désormais davantage de photos des légumes qu'elle plante puis qu'elle récolte que des affiches de séries ou de films. "Je suis très heureuse, confirmait l'actrice de 49 ans au magazine Nous Deux. En vendant mon appartement à Paris, j'ai remboursé toutes mes dettes. J'aimais bien avoir chaud, j'aimais bien le soleil, et je trouvais ça tellement agréable d'être dans le Sud de la France. Je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais une maison là-bas." Souhait exaucé...

