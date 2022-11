Hélène de Fougerolles : Sa nouvelle vie entachée d'une sombre affaire, elle porte plainte...

Hélène de Fougerolles semble avoir plus d'une vie. Après avoir été sous le feu des projecteurs pour sa relation avec Antoine Arnault, le fils du célèbre homme d'affaires Bernard Arnault – aujourd'hui marié à la plus belle femme du monde, elle est devenue maman d'une petite Shana atteinte d'autisme, fruit de sa relation passée avec l'homme d'affaires Eric Hubert. Elle a toujours souhaité rester discrète sur sa vie privée et a récemment pris la décision de s'éloigner de la cohue parisienne. Le bruit de la ville, les klaxons à gogo, les poubelles qui dégoulinent au sol... très peu pour elle désormais.

Il y a quelques mois, l'actrice de 49 ans s'est installée dans le Luberon. Et pour rien au monde elle ne ferait le chemin inverse. Hélène de Fougerolles a même obtenu une belle opportunité professionnelle du côté d'Apt et La Tour-d'Aigues, à 20 minutes de chez elle. "Je suis très heureuse. En vendant mon appartement à Paris, j'ai remboursé toutes mes dettes" avait-elle confié aux journalistes du magazine Nous Deux. J'aimais bien avoir chaud, j'aimais bien le soleil, et je trouvais ça tellement agréable d'être dans le Sud de la France. Je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais une maison là-bas." Mais même si elle profite chaque jour de sa nouvelle vie, l'actrice rencontre encore quelques désagréments. Elle se retrouve d'ailleurs actuellement devant la justice. En effet, la mère de famille vient de déposer une plainte et une enquête est en cours.