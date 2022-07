Jean Reno au coeur d'une immense fraude : il pousse un gros coup de gueule

Les arnaques sur la Toile sont nombreuses. Et si Michel Drucker en a récemment fait les frais, victime d'une opération frauduleuse de 10.000 euros, Jean Reno, lui, se retrouve au coeur d'une toute autre sorte d'arnaque. L'acteur de 73 ans a poussé un coup de gueule, ce vendredi 1er juillet 2022, par la biais d'un communiqué relayé par Jean-François Guyot sur Twitter. Le sujet de sa colère ? Depuis plusieurs mois, il explique que sont diffusées sur internet, sur les réseaux sociaux et des médias, des messages "pour la plupart à la syntaxe et à l'orthographe douteuses", incitant à l'achat de bitcoins et autres cryptomonnaies, en utilisant son nom.

Ces messages visés prétendent en effet, comme il l'affirme, que "l'acteur Jean Reno aurait fait fortune par ce moyen et l'aurait même relayé à la télévision dans le cadre d'émissions auxquelles il aurait participé". On trouve également des photos de la star des Visiteurs avec des propos qu'il aurait tenu sur le sujet. "Monsieur Jean Reno souhaite informer le public : du caractère totalement mensonger de l'ensemble de ces annonces, à tout le moins en ce qui le concerne", fait savoir Jean Reno via ce communiqué.

Son image utilisée pour ces arnaques

Il précise que son image et son identité sont donc utilisées par les auteurs de ces annonces sans aucune autorisation de sa part. Il n'a en effet jamais tenu ces propos qu'on lui prête et n'a jamais cautionné les activités de ces entreprises à l'origine de ces annonces. L'ami du défunt Johnny Hallyday et parrain de sa fille Jade appelle donc à la vigilance concernant ces annonces mais aussi sur toutes sortes de fraudes. Rappelant que des sites de confiance répertorient régulièrement les arnaques et escroqueries qui pullulent sur le Net.