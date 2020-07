Jean Reno a déjà décidé où il sera enterré, inspiré par son ami Johnny Hallyday

C'est une nouvelle carrière complètement inattendue dans laquelle s'est lancé Jean Reno. Connu pour ses personnages cultes dans les films Léon, Les Visiteurs, Wasabi ou encore Les Rivières pourpres, le comédien de 71 ans endosse désormais le nouveau rôle de sa vie, celui de conseiller municipal. En effet, lors des dernières élections, dès le premier tour en mars dernier, la maire des Baux-de-Provence, Anne Poniatowski, l'a approché pour en faire son adjoint.

Une décision qui fut loin d'être prise à la légère, mais qui apparaissait pourtant naturelle aux yeux de Jean Reno. Et pour cause, l'acteur connaît bien la commune des Bouches-du-Rhône, puisqu'il y réside depuis 1989. En 2006, il s'y était même marié avec Zofia Borucka. "Les Baux, c'est formidable, c'est un endroit qui m'a rendu meilleur, j'ai écouté, j'ai compris, j'ai regardé, et beaucoup de gens ici m'ont aidé à vivre", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à France Bleu.

Complètement amoureux de son village, Jean Reno envisage même d'ores et déjà de s'y faire enterrer lorsque le jour viendra. Une idée qu'il a piquée à son ami Johnny Hallyday, qui avait aussi exprimé son souhait de reposer dans le lieu qui lui tenait le plus à coeur, Saint-Barthélemy. "Je vais vous faire une confidence, un jour j'étais à St-Barth' avec Johnny Hallyday, et on est passé à côté du cimetière et il m'a dit (en imitant Johnny) : 'Tu vois Jean, c'est là que je veux être enterré.' Sur le coup, je n'ai pas compris, il avait une soixantaine d'années. Eh bien, aujourd'hui, après avoir fait beaucoup de voyages, je me dis que je voudrais être enterré aux Baux", a révélé le célèbre acteur.