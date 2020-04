Les Visiteurs : Christian Clavier a failli être privé de son cultissime "Okayyy"

Il est l'un des piliers de la comédie française, et incontestablement l'un des plus solides. Des Bronzés à Astérix en passant par Les Visiteurs, Christian Clavier fait rire aux éclats les téléspectateurs depuis bientôt quarante-cinq ans. Il faut dire qu'il a su changer chacun de ses personnages en or, avec un geste, une mimique, une réplique. Mais sa fameuse élucubration, son "Okaaaaay" en tant que Jacquouille la Fripouille (mortecouille !), a bien failli ne jamais exister. "Le producteur, à l'époque, voulait la supprimer parce qu'il ne la trouvait pas bonne, racontait-il sur TMC en 2016 dans un portrait qui lui était accordé. Comme quoi, vous voyez, on peut avoir du flair. On ne prémédite pas ça et on ne sait pas que ça va avoir du succès auparavant. Sauf que le personnage s'éclaire au monde moderne au travers de ce mot."

Heureusement, les lignes de Christian Clavier sont restés intactes. Sans cela, le long métrage de Jean-Marie Poiré ne serait peut-être pas devenu aussi culte. Dans l'histoire du septième art, Les Visiteurs reste dans le top 5 des films français ayant engrangé le plus d'entrées. Ce premier opus a même eu droit à une suite : deux volets, l'un en 1998 – Les Couloirs du temps –, l'autre bien plus tard en 2016 – La Révolution. Les aventures moyen-âgeuses loufoques de Godefroy de Montmirail et de son écuyer ont même séduit outre-Atlantique, puisqu'un remake américain a vu le jour, avec Christian Clavier et Jean Reno, Jean-Marie Poiré toujours aux manettes ainsi qu'une poignée d'invités comme Tara Reid ou Christina Applegate.

Christian Clavier a sur son CV artistique toute galerie de rôles cultes. Dernièrement, il a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa tendance à la franche rigolade en incarnant Claude Verneuil auprès de Chantal Lauby dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?, en 2014 et 2018. Le comédien s'apprête d'ailleurs a recollaborer avec Jean-Marie Poiré dans une comédie policière inédite dont la date et le titre restent encore un mystère. Autant vous dire que "ça puire" déjà le succès...