Diaporama : Jean Reno au coeur d'une immense fraude : il pousse un gros coup de gueule

1 / 12 Jean Reno au coeur d'une immense fraude : il pousse un gros coup de gueule

2 / 12 Jean Reno - Projection exceptionnelle du nouveau Disney "Le Roi Lion" au Grand Rex à Paris le . © Coadic Guirec/Bestimage

3 / 12 Jean Reno et sa femme Zofia au 61eme Festival de Télévision de Monte Carlo au Grimaldi Forum, le 18 juin 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

4 / 12 Jean Reno pour la série TV "All those things we never said / A private affair" au photocall du 61eme Festival de Télévision de Monte Carlo au Grimaldi Forum, le 18 juin 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

5 / 12 Jean Reno - Photocall du film "All Those things we never said" lors du Festival de Televison de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

6 / 12 Jean Reno est à Cracovie, Pologne, le 11 décembre 2018. L'acteur est venu à l'invitation de la Fondation nationale polonaise dans le cadre du projet 100 × 100 pour rencontrer des fans et faire connaissance avec la tradition de Noël polonaise. Jean était photographié en train de faire un tour en calèche et de s'arrêter à divers endroits pour manger quelque chose. © Damian Klamka/SOPA Images/ZUMA Wire/Bestimage

7 / 12 Jean Reno - Photocall du film "All Those things we never said" lors du Festival de Televison de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

8 / 12 Jean Reno et Zofia Borucka - Cérémonie d'ouverture du 59e Festival de Cannes.

9 / 12 Jean Reno - Projection exceptionnelle du nouveau Disney "Le Roi Lion" au Grand Rex à Paris le 11 juillet 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

10 / 12 Jean Reno et sa femme Zofia au 61eme Festival de Télévision de Monte Carlo au Grimaldi Forum, le 18 juin 2022. © Bruno Bebert / Bestimage

11 / 12 Jean Reno est à Cracovie, Pologne, le 11 décembre 2018. L'acteur est venu à l'invitation de la Fondation nationale polonaise dans le cadre du projet 100 × 100 pour rencontrer des fans et faire connaissance avec la tradition de Noël polonaise. Jean était photographié en train de faire un tour en calèche et de s'arrêter à divers endroits pour manger quelque chose. © Damian Klamka/SOPA Images/ZUMA Wire/Bestimage