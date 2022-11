Hélène Ségara en couple avec Mathieu Lecat : un mariage tout en blanc juste après son accouchement

Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour, elle. Et le musicien français Mathieu Lecat ne dira pas le contraire puisqu'il a succombé au charme d'Hélène Ségara il y a maintenant plus de vingt-et-un ans. Ils se sont unis en 2003, peu après la naissance de leur premier enfant Matteo (19 ans).

Si Hélène Ségara pourrait parler de sa musique durant des heures, elle préfère rester plus discrète en ce qui concerne sa vie privée. La chanteuse de 51 ans n'est en effet pas du genre à s'afficher tous les quatre matins avec son cher et tendre Mathieu Lecat. Ce n'est qu'en 2011 qu'ils sont officiellement apparus ensemble pour la première fois, soit un peu moins de dix ans après leur mariage, c'est pour dire. On sait tout de même comment s'est déroulée la rencontre entre les tourtereaux grâce aux confidences que la jurée d'Incroyable talent a faites sur France 2, en 2016, dans l'émission Amanda. Le public a en effet appris que c'est à l'occasion d'un dîner organisé pour célébrer son disque de diamant pour l'album Au nom d'une femme (2000) que leurs chemins se sont croisés. Et au départ, celle qui est aussi l'heureuse maman de Maya (18 ans) et Raphaël (32 ans, né d'une précédente relation) était persuadée qu'elle n'était pas son style de femmes.

Le blanc à l'honneur à leur mariage

Mais, en réalité, Mathieu Lecat était simplement un grand timide. "La chose la plus folle que j'ai faite par amour : c'était pour mon mari, c'était de draguer un garçon pour la première fois de ma vie. Je l'ai vraiment dragué, il était tellement timide que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort parce que je savais qu'il n'y arriverait pas", déclarait-elle notamment. Elle a bien fait puisque c'était bel et bien l'homme de sa vie. Tous deux se sont unis en août 2003, à la mairie d'Ajaccio puis dans une cathédrale, seulement quatre mois après la venue au monde de Matteo.

Pour le grand jour, Hélène Ségara a misé sur une robe blanche avec ce qui semble être des sortes de chaînes au niveau des bretelles et du ventre. Côté coiffure, elle a opté pour une demi-queue de cheval. Mathieu était quant à lui vêtu d'une veste blanche.