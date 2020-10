Incroyable Talent 2020 : Hélène Ségara en larmes, grosse émotion après un numéro choc

C'est encore une danse engagée qui a été proposée aux membres du jury de La France a un incroyable talent 2020. On se souvient qu'en 2018, Sugar Sammy, Marianne James, Eric Antoine et Hélène Ségara avaient été très émus par Dakota et Nadia et leur prestation destinée à dénoncer les violences conjugales. C'est cette fois-ci c'est sur un tout autre sujet, mais pas moins important, qu'ils ont été bouleversés.

Les responsables, ce sont les membres de la Lemonade Dance Company. Trente-six danseurs, de tous âges se sont réunis pendant le confinement pour mettre en place une chorégraphie qui dénonce les violences policières. Une initiative prise par Justine qui a eu un déclic au moment du meurtre de George Floyd, un afro-américain tué par un policier. "On a monté tout ça autour du mouvement Black Lives Matter et on a créé la choré pendant le confinement en direct en vidéo de nos salons, de nos chambres, de nos cuisines...", explique-t-elle à Karine Le Marchand. Et d'ajouter : "On est tous différents mais on danse pour la même chose."

Une fois le moment venu de danser, la Lemonade Dance Company a fait monter les larmes aux yeux du jury. D'abord à cinq sur scène, quatre filles et un garçon, c'est ensuite une vingtaine d'autres membres qui débarque. En harmonie, ils enchaînent ensemble les pas avec sérieux et puissance. L'un des moments forts de la chorégraphie survient lorsque tous les danseurs font mine de s'écrouler à terre, et ne reste debout qu'une petite fille, le point levé. C'est elle qui mène ensuite le groupe des plus jeunes avant que les trente-six danseurs soient enfin tous réunis. La cohésion du groupe est superbe et a suscité beaucoup d'émotion.

"C'est tellement beau de le dire comme ça, il n'y a pas besoin de mots, vos corps ont tout exprimé, vous incarnez un message, chacun de vous dans la mixité, c'est ça que j'adore. Merci pour cette proposition qui n'était que dans la douceur et dans l'émotion", déclare Hélène Ségara. Même Sugar Sammy qui a la réputation d'être le plus intraitable des quatre, a été séduit. "J'ai vraiment aimé le choix musical, évidemment le message. Le racisme c'est quelque chose qu'on a tous vu dans nos vies alors ce message d'amour et de fraternité est très très beau et de le passer d'une génération à l'autre dans votre chorégraphie j'ai trouvé ça génial". Pour Marianne James, les mots manquaient alors elle a décidé de passer à l'acte. "On va voter ? Non on va pas voter...", lâche-t-elle en appuyant sur le golden buzzer.

Les larmes coulent dans le public, sur scène, parmi les jurés et même du côté de Karine Le Marchand restée en coulisses. La Lemonade Dance Company est donc directement qualifiée pour la finale de l'émission ! "Je suis très très fière de mon golden buzz, ils sont formidables", se réjouit Marianne James.