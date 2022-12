Hélène Ségara ultra complice avec Caroline Margeridon pour recevoir une oeuvre d'art hors de prix !

On le sait, Caroline Margeridon est une férue d'art en tout genre et de toutes les époques. La brocanteuse n'est donc pas dans Affaire conclue pour rien, à la recherche de nouveaux objets rares. Mais récemment, elle a passé un cap en imaginant une oeuvre avec un artiste. En effet, la jolie blonde a collaboré avec Wesley Fellous, un jeune artiste pop art qui est connu pour avoir réalisé les portraits de plusieurs personnalités et de leur avoir offert par la suite comme on le découvre sur son compte Instagram. Mais cette fois-ci, Wesley Fellous a créé des "Samouraï Moderne".

"C'est avec une immense joie que je vous annonce la naissance du Samuraï Moderne. Mon projet sur lequel nous travaillions depuis 1 an. Je vous annonce aussi ma collaboration avec @caromargeridon. Une vrai ponte dans notre métier qui est l'art, elle est mon agent", avait confié Wesley Fellous à la fin du mois de novembre sur son compte Instagram. Ses Samouraï sont des petites sculptures pouvant mesurer plusieurs dizaines de centimètres. La plus petite taille est de 15 cm et a déjà une valeur de 990 euros.

Un prix que n'aura pas à débourser Hélène Ségara ! La chanteuse a en effet eu la chance d'obtenir son propre Samouraï des mains de Wesley Fellous et en compagnie de Caroline Margeridon, lors d'une soirée à l'Hôtel Brach de Paris le 5 décembre dernier. "Tellement heureuse que se soit toi mon amour @helenesegaraoff qui soit la première maman d'un Samouraï Moderne by Wesley Fellous. Une oeuvre exceptionnelle pour une femme exceptionnelle", s'est réjoui Caroline Margeridon via une publication Instagram. Et pour elle de donner des détails sur l'objet : "Samuraï Edition 60cm, Full résine, Peinture Noir Mate & Or brillante, Limité à 8 exemplaires".