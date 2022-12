Diaporama : Hélène Ségara ultra complice avec Caroline Margeridon pour recevoir une oeuvre d'art hors de prix !

6 / 11

Exclusif - Caroline Margeridon, Hélène Segara - Hélène Segara reçoit un Samuraï Moderne grand modèle des mains de l’Artiste Wesley Fellous, et de Caroline Margeridon, à l’Hotel Brach de Paris, France, le 5 décembre 2022. © Jacques Tribeca/Bestimage No Web pour la Belgique et la Suisse COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Wesley Fellous est pop artiste depuis 2017. Il a entamé sa carrière en dressant le portrait de célébrités. Humoristes, acteurs, chanteurs, sportifs récompensés, chefs cuisiniers ou pâtissiers, nombreux sont ceux qui sont passés par son coup de pinceau. C’est encore le cas aujourd’hui. Remises sur scènes, lors d’événements privés ou publics, ou pour des événements caritatifs, l’artiste s’est fortement investi dans sa galerie de portraits de personnalités. Depuis presque deux ans, il a travaillé dans l’ombre sur son nouveau projet : Le Samuraï Moderne. Tombé dans le Pop art à l'adolescence, il œuvre entre Paris et Los Angeles. Ayant à l’âge de quinze ans l’opportunité d’être l’assistant d’un grand photographe de mode américain, il met son premier pied dans l’Art, il n’en sortira plus. Il arpente les rues en long et en large. Décryptant, analysant, scrutant un nombre incalculable de Graffitis, œuvres peintes et autres personnalisations dans les rues de la Baie des Anges, ce foisonnement artistique à ciel ouvert le fascine jusqu’à en créer une vocation. Décidant de réaliser son rêve de toujours, il se lance à corps perdu dans le Pop Art à 26 ans. Sans contacts, ni ouvertures particulières, il tente le tout pour le tout et à force d’un travail acharné, et d’une volonté de fer, il réussit, avec les années à devenir un portraitiste connu et reconnu. Aujourd’hui, Wesley Fellous est l’artiste des Artistes. Il puise ses inspirations de tout ce qui l’entoure. Sa vie personnelle, son passé, ses amours, ses amitiés, les belles actions du monde, l’entraide, les arts et les expériences de la Vie. Ses inspirations et expériences l’ont conduit à développer une relation de confiance avec les artistes. En 2021, Gad Elmaleh et Kev Adams font appel à lui pour leur festival « KevGad & Friends », premier spectacle d’humour diffusé à l’échelle mondiale durant la pandémie, depuis le Fridge Comedy Room. Le chanteur Enrico Macias fait appel à lui en commandant une oeuvre spéciale à l’occasion de la sortie de son single « Ma vie est ici », destinée à un grand jeu concours. Un expert-gemmologue lui propose de designer une collection de paire de lunettes de soleil ornées de pierres précieuses, « Regard de Gemmes » est créée. Wesley Fellous s’est toujours investi de près ou de loin pour les oeuvres associatives. En 2019, il collabore avec l’association Les Rois du Monde sur un ouvrage destiné aux enfants hospitalités et nécessiteux. « De la Forêt... aux Fourneaux ! » est distribué dans de nombreux hôpitaux, Maisons d’enfants, et même à l’étranger à travers les différentes antennes internationales de l’association. Il fait don en 2022 d’une oeuvre à l’association Le Coeur des Mamans, qui accompagne les familles en situation de grande précarité. Dernière opération coup de poing en faveur de la précarité. Pour noël 2022, chaque Samuraï de 15 centimètres vendu permettra de reverser dix euros aux Restaurants du Coeur. L’esprit rempli d’idées, et le coeur de volonté, il souhaite réaliser son rêve, la continuité de son travail depuis des années : la sculpture. En 2020, Wesley Fellous fait la rencontre de Caroline Margeridon, célèbre marchande d’Art, et l’une des principales antiquaires de l’émission quotidienne « Affaire Conclue » diffusée sur France 2. Il lui fait part de son projet qui n’est qu’au stade d’esquisse, et elle le met au défi de lui proposer une oeuvre d’art sculptée. Challenge accepté. Dès lors, il s’y est jeté à corps perdu. De nombreux moments d’introspection mènent à l’idée d’un Samuraï. Wesley en esquisse l’idée principale, et commence pour ne plus s’arrêter. Tout son temps, son énergie, son travail autour du concept, du modèle, du dessin, du mélange des matières, de la provenance de tous les matériaux, sont pensés jusqu’à la derni © BestImage