Hillary (Mamans & Célèbres) : Une horrible photo du pied de Giovanni dévoilée après l'accident

Le 13 juin dernier, le mari d'Hillary Vanderosieren était victime d'un grave accident juste devant leur maison. "Je me suis fait renverser par une voiture, qui m'a cartonné. En voulant protéger mon petit chien j'ai foncé dans la voiture. Mon petit chien va bien du coup. Et moi j'ai une fracture ouverte. Une double fracture, une triple entorse plus une entaille de 5cm ouverte. Au niveau de mon pied gauche, tibia et chevilles. Je vais me faire opérer demain", avait expliqué le candidat de l'émission Je suis une célébrité, sortez moi de là ! choqué par le terrible accident qu'il venait de vivre.

Un mois plus tard, le 13 août 2022, la maman de Milo (2 ans) et Matteo (bientôt 1 an) a dévoilé une image du pied de son époux, qui est encore malheureusement loin d'être guéri et il faut le dire, dans un piteux état. "1 mois après l'accident... Le pied de Gioboy", peut-on lire en légende d'une photographie où l'on découvre le pied de Gioboy extrêmement gonflé, rouge et couvert d'hématomes.

Un accident qui s'était déroulé quelques jours seulement avant leur mariage, célébré le 25 juin 2022.